Громады Сумщины получают свои первые награды

За весомый личный вклад в обеспечение развития местного самоуправления, добросовестный труд и высокий профессионализм вручил Почетную грамоту Кабинета Министров Украины вручили сельскому голове Бочечковской ОТГ Конотопского района Светлане Граченко и Благодарность Премьер-министра Украины поселковому голове Дубовязовской ОТГ Конотопского района Тамаре Марусиченко.
Боромлянская и Краснопольская ОТГ теперь с главным документом развития....
Депутаты областного совета разблокировали процесс создания Сумского городского объединенной территориальной громады. Это стало следствием успешного голосования за изменения в перспективный...
Представители служб ГСЧС и органов местного самоуправления, ответственных за безопасность и общественный порядок в регионах Украины, эксперты по вопросам децентрализации...
Это стало следствием провала голосования за изменения в перспективный план формирования территорий громад Сумской области в части Сумской ОТГ....
На протест вышло более полусотни крестьян с. Юнаковка Сумского района....