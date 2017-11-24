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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15255

Громады Сумщины получают свои первые награды

Государственные награды руководству объединенных территориальных громад вручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на аппаратном совещании.

За весомый личный вклад в обеспечение развития местного самоуправления, добросовестный труд и высокий профессионализм вручил Почетную грамоту Кабинета Министров Украины вручили сельскому голове Бочечковской ОТГ Конотопского района Светлане Граченко и Благодарность Премьер-министра Украины поселковому голове Дубовязовской ОТГ Конотопского района Тамаре Марусиченко.

Общество ОТГ
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По тематике

Вчера 14:00

Две ОТГ на Сумщине приняли Стратегии развития на 2018-2020 гг.

Боромлянская и Краснопольская ОТГ теперь с главным документом развития....

21.12.2017 17:31

Несмотря на протесты в Юнаковке внесены изменения в перспективный план формирования ОТГ Сумского района

Депутаты областного совета разблокировали процесс создания Сумского городского объединенной территориальной громады. Это стало следствием успешного голосования за изменения в перспективный...

12.12.2017 08:12

Делегация Сумщины изучала польский опыт в сфере преодоления чрезвычайных ситуаций для ОТГ

Представители служб ГСЧС и органов местного самоуправления, ответственных за безопасность и общественный порядок в регионах Украины, эксперты по вопросам децентрализации...

24.11.2017 13:21

Депутаты Сумского облсовета продолжают блокировать создание Сумской городской ОТГ

Это стало следствием провала голосования за изменения в перспективный план формирования территорий громад Сумской области в части Сумской ОТГ....

На Сумщине перекрыли международную трассу Киев – Курск
24.11.2017 11:49

На Сумщине перекрыли международную трассу Киев – Курск

На протест вышло более полусотни крестьян с. Юнаковка Сумского района....

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Афиша

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«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
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20:55 – 50 грн.
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Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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