На Сумщине перезатарили 37 тонн пестицидов

Работы проводились на средства областного фонда охраны окружающей природной среды, предусмотренных в 2017 году для экологически безопасного сбора и перезатаривания непригодных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений в Московском, Сынивском и Саивском сельских советах Липоводолинского района.
Победителем процедуры закупки услуг по перезатариванию, проведенной областным Департаментом экологии и охраны природных ресурсов, был определен Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной Службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В течение декабря специалисты Центра провели работы по безопасному сбору, упаковке опасных веществ в сертифицированную, герметичную, жесткую, закрытую тару. Указанные емкости хранятся в складских помещениях, где двери и окна заложены кирпичом до момента вывоза на утилизацию. В целом было перезатарено 37,2 тонны непригодных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений в трех сельских советах, сообщает сайт Сумской облгосадминистрации.
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