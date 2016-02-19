В Сумах стартует чемпионат города по хоккею

Игра на площадке стадиона «Авангард» начнется в 9:00. Кроме этих команд за медали чемпионата поборются хоккейные клубы «Сумы», «Бобры» и «Электрон». Команды сыграют в два круга, после чего четверка лучших разыграет награды турнира в серии плей-офф.
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