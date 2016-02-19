В Сумах стартует чемпионат города по хоккею В субботу, 30 декабря, матчем между командами ХК «Сумы-04» и ХК «Вороны» стартует сезон в чемпионате Сум по хоккею сезона 2017/18.

Игра на площадке стадиона «Авангард» начнется в 9:00. Кроме этих команд за медали чемпионата поборются хоккейные клубы «Сумы», «Бобры» и «Электрон». Команды сыграют в два круга, после чего четверка лучших разыграет награды турнира в серии плей-офф.