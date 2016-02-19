Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50206

В Сумах стартует чемпионат города по хоккею

В субботу, 30 декабря, матчем между командами ХК «Сумы-04» и ХК «Вороны» стартует сезон в чемпионате Сум по хоккею сезона 2017/18.

Игра на площадке стадиона «Авангард» начнется в 9:00. Кроме этих команд за медали чемпионата поборются хоккейные клубы «Сумы», «Бобры» и «Электрон». Команды сыграют в два круга, после чего четверка лучших разыграет награды турнира в серии плей-офф.

Спорт Хоккей
view counter

По тематике

В Сумах разыграли кубок мэра по хоккею
26.12.2017 10:14

В Сумах разыграли кубок мэра по хоккею

В Сумах состоялся открытый кубок городского головы по хоккею с шайбой....

27.02.2017 10:00

Определился чемпион Сумщины по хоккею

25-26 февраля в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею....

23.01.2017 14:25

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

На прошлой неделе прошли первые игры чемпионата области по хоккею....

31.12.2016 16:40

В Сумах разыграли чемпионат области по хоккею среди юношей

В канун Нового года, 29-30 декабря, в г.Сумы состоялся чемпионат Сумской области по хоккею....

19.02.2016 18:54

В Сумах пройдет финал чемпионата города по хоккею

В субботу, 20 февраля, на стадионе «Авангард» продут два хоккейных матча....

Новости

Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Городские власти дали отписку по поводу ремонта дороги
Сегодня 17:43
Юные сумские хоккеистки стали четвертыми в Минске
Сегодня 17:38
Сумской Центр админуслуг сообщает об изменениях в графике работы
Сегодня 17:22
Замначальника полиции Сумщины поймал дачных воров
Сегодня 16:59
В Сумах появились «паровозики» из троллейбусов и больших автобусов
Сегодня 16:22
В Сумах стартует чемпионат города по хоккею
Сегодня 15:50
В Ахтырском районе вновь произошла разгерметизация нефтесборочного коллектора
Сегодня 15:21
На Сумщине нашли устаревший боеприпас
Сегодня 15:12
Против депутата Шосткинского горсовета возбуждено уголовное дело
Сегодня 15:11
Сумские копы обнаружили проблемный мотоцикл
Сегодня 15:10
Проезд в маршрутках по 10 грн: тонкий троллинг или острая необходимость?
Сегодня 14:36
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.