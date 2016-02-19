В Сумах стартует чемпионат области по хоккею 6 января на площадке стадиона «Авангард» стартует чемпионат Сумщины по хоккею среди команд высшей и первой лиг.

В 9:00 новый сезон в первой лиге откроют ХК «Ромны» и сумские «Вороны».

В 11.00 в первом матче «вышки» встретятся ХК «Сумы» и ХК «Белополье».

Добавим, что в первой лиге сыграют также «Кролевец», «Коровинцы», «Ахтырка» и «Сумы-04»; в высшей лиге - «Дружба», «Шостка», «Конотоп» и сумские «Бобры».