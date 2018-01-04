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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5581

Сумские налоговики взыскали с госпредприятия 1,3 млн грн НДС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области обеспечили уплату государственным предприятием более 1,3 млн грн НДС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины, установлено, что одно из государственных предприятий области имеет более 1,3 млн грн налогового долга, возникшего в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налоговых обязательств по НДС.

При этом в течение 2017 года предприятие реализовало товаров на сумму свыше 8,3 млн грн (в т.ч. более 1,3 млн грн НДС) и экспортировало товаров почти на 344 тыс. грн.

Вследствие мер, принятых работниками налоговой милиции, предприятие-правонарушитель возместило государству всю сумму нанесенного ущерба.

Право Налоги НДС
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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