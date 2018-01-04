Сумские налоговики взыскали с госпредприятия 1,3 млн грн НДС

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины, установлено, что одно из государственных предприятий области имеет более 1,3 млн грн налогового долга, возникшего в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налоговых обязательств по НДС.
При этом в течение 2017 года предприятие реализовало товаров на сумму свыше 8,3 млн грн (в т.ч. более 1,3 млн грн НДС) и экспортировало товаров почти на 344 тыс. грн.
Вследствие мер, принятых работниками налоговой милиции, предприятие-правонарушитель возместило государству всю сумму нанесенного ущерба.
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