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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18186

В апреле на Сумщине пройдут выборы всего в одну ОТГ

29 апреля 2018 года пройдут первые выборы главы и депутатов в Андрияшевской сельской объединенной территориальной громады Роменского района.

Соответствующее решение сегодня, 16 февраля, было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины. Выборы будут проходить в населенных пунктах Андрияшевского, Андреевского, Васильевского и Перекоповского сельских советов, а именно:

1) Андрияшевский сельский совет

• с. Андрияшевка

• с. Гудымы

• с. Луценково

• с. Мельники

• с. Новицкое

2) Андреевский сельский совет

• с. Андреевка

• с. Холодник

3) Василевский сельский совет

• с. Васильевка

• с. Братское

• с. Чистое

4) Перекоповский сельский совет

• с. Перекоповка

• с. Бурбино

• с. Губское

Выборы в Анастасьевском и Беловодском сельских советах пройдут позже после принятия соответствующими советами решений о присоединении к Андрияшевской ОТГ, которая стала первой объединенной громадой Роменщины.

Всего же 29 апреля выборы пройдут в 40 ОТГ по всей Украине. Ожидается, что в них примут участие 263 тысячи наших сограждан.

Политика Андрияшевская ОТГ Выборы ОТГ ОТГ Роменский район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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