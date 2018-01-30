В апреле на Сумщине пройдут выборы всего в одну ОТГ

Соответствующее решение сегодня, 16 февраля, было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины. Выборы будут проходить в населенных пунктах Андрияшевского, Андреевского, Васильевского и Перекоповского сельских советов, а именно:
1) Андрияшевский сельский совет
• с. Андрияшевка
• с. Гудымы
• с. Луценково
• с. Мельники
• с. Новицкое
2) Андреевский сельский совет
• с. Андреевка
• с. Холодник
3) Василевский сельский совет
• с. Васильевка
• с. Братское
• с. Чистое
4) Перекоповский сельский совет
• с. Перекоповка
• с. Бурбино
• с. Губское
Выборы в Анастасьевском и Беловодском сельских советах пройдут позже после принятия соответствующими советами решений о присоединении к Андрияшевской ОТГ, которая стала первой объединенной громадой Роменщины.
Всего же 29 апреля выборы пройдут в 40 ОТГ по всей Украине. Ожидается, что в них примут участие 263 тысячи наших сограждан.
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