В апреле на Сумщине пройдут выборы всего в одну ОТГ 29 апреля 2018 года пройдут первые выборы главы и депутатов в Андрияшевской сельской объединенной территориальной громады Роменского района.

Соответствующее решение сегодня, 16 февраля, было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины. Выборы будут проходить в населенных пунктах Андрияшевского, Андреевского, Васильевского и Перекоповского сельских советов, а именно:

1) Андрияшевский сельский совет

• с. Андрияшевка

• с. Гудымы

• с. Луценково

• с. Мельники

• с. Новицкое

2) Андреевский сельский совет

• с. Андреевка

• с. Холодник

3) Василевский сельский совет

• с. Васильевка

• с. Братское

• с. Чистое

4) Перекоповский сельский совет

• с. Перекоповка

• с. Бурбино

• с. Губское

Выборы в Анастасьевском и Беловодском сельских советах пройдут позже после принятия соответствующими советами решений о присоединении к Андрияшевской ОТГ, которая стала первой объединенной громадой Роменщины.

Всего же 29 апреля выборы пройдут в 40 ОТГ по всей Украине. Ожидается, что в них примут участие 263 тысячи наших сограждан.