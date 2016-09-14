Сумчане поделились кровью с Авдеевкой 22 февраля в Сумы впервые приехал кровемобиль, который обеспечивает благотворительными компонентами крови Авдеевскую городскую больницу.

На ее базе размещается крупнейший в зоне АТО стабилизационный центр, где оказывают медицинскую помощь раненым бойцам.

Еще в начале войны заведующий отделением трансфузиологии Кременчугского роддома Ростислав Зауральский инициировал проект «Кровь, которая спасает жизни». Кровь, собранную в Кременчуге, доставляли в Авдеевку на первом кровемобиле, оснащенном самодельными устройствами для сохранения температуры эритроцитарной массы и плазмы.

Впоследствии география доставки крови расширилась - подключились жители Полтавы, харьковчане. Когда кровемобиль, который наездил более 40 тыс. км, начал выходить из строя после каждого рейса, волонтеры открыли сбор средств на новый и специальное оборудование для него. Летом прошлого года новый кровемобиль начал свою важнейшую для украинских бойцов работу.

- Это по-настоящему народный проект, - говорит Ростислав Зауральский, который своим трудом заслужил среди бойцов шуточный позывной «Вампир». - Народ купил автомобиль, народ сдает кровь и помогает деньгами на расходные материалы... Проект дает возможность всем желающим помочь нашим бойцам, даже если нет средств, реализовать себя как донор. Это очень важно. Мы очень благодарны всем донорам, которые участвуют в сборе компонентов крови.

Кровемобиль делает рейсы на Авдеевку каждые две-три недели, чтобы восстановить запасы донорской крови. Ведь долго храниться компоненты крови не могут, они должны быть всегда свежими. Для того, чтобы не потеряли свои качества, их транспортируют в замороженном виде в специальных емкостях, которые сохраняют температуру. Кровемобиль оснащен проблесковыми маячками и сиреной, используемые при перевозке компонентов крови, - ведь их нужно доставить как можно быстрее. На всякий случай всегда наготове у Ростислава расходные материалы для переливания и размораживатель плазмы - собственная разработка, которую имеют все лечебные учреждения Кременчуга. Серийно такие размораживатели не производятся, - а между тем они значительно экономят время, когда переливание нужно срочно и важна каждая минута. Оснащенный таким образом кровемобиль может доставить компоненты крови куда угодно и организовать переливание даже в полевых условиях.

Для того, чтобы бесплатно передать компоненты крови в стабилизационный центр Авдеевской городской больницы, Сумской областной центр службы крови объявил благотворительную акцию, приуроченную ко Дню Героев Небесной Сотни, которая длится с 19 февраля по 1 марта. Свой вклад в благородное дело уже сделали христиане протестантских церквей, Сумская региональная организация Аграрной партии, работники Национальной и патрульной полиции Украины, ПАО «Сумыоблэнерго», преподаватели государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко. Принять участие в акции согласились и работники военных комиссариатов: Сумского районного, Сумского городского объединенного, Сумского областного. Сдать компоненты крови в рамках акции можно не только в Сумах, но и в отделениях СОЦСК в Конотопе, Ромнах и Шостке.

Количество крови, которая отправилась на Авдеевку 22 февраля, не разглашается:

- В военное время информация о потребности в крови является стратегической тайной, - отмечает Ростислав Зауральский. - Это первый, но не последний наш визит в Сумской областной центр службы крови, я надеюсь на постоянное сотрудничество. Нужно сказать, что служба крови в целом по Украине - в ужасном состоянии, ее убивают с 90-х годов. А в Сумах - единственный донорский центр, где полностью сделан ремонт, установлено новейшее оборудование. Когда я приехал сюда, я просто ахнул – как и все делегации из других областей, которые сюда приезжает. И поэтому я с удовольствием беру здесь компоненты крови, - я на 100% уверен в их качестве и безопасности, а это очень важно.

Благотворительный сбор компонентов крови для стабилизационного центра Авдеевской городской больницы продолжается - поэтому сумчане и жители области имеют возможность приобщиться к этому делу и спасти жизни защитников Украины.