Из зоны АТО на Сумщину вернулись пиротехники 22 февраля в пункт постоянной дислокации прибыли спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

В течение 2 месяцев пиротехники Центра выполняли работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов в зоне проведения АТО. Вместе с ними вернулись также специалисты, которые выполняли задачи с помощью тяжелой инженерной техники.

Своих подчиненных поздравил начальник МЦБР ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Сергей Беляев, который поблагодарил бойцов за хорошую службу, сообщает пресс-служба МЦБР.