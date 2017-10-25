Из зоны АТО на Сумщину вернулись пиротехники

В течение 2 месяцев пиротехники Центра выполняли работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов в зоне проведения АТО. Вместе с ними вернулись также специалисты, которые выполняли задачи с помощью тяжелой инженерной техники.
Своих подчиненных поздравил начальник МЦБР ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Сергей Беляев, который поблагодарил бойцов за хорошую службу, сообщает пресс-служба МЦБР.
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