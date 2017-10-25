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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51157

Из зоны АТО на Сумщину вернулись пиротехники

22 февраля в пункт постоянной дислокации прибыли спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

В течение 2 месяцев пиротехники Центра выполняли работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов в зоне проведения АТО. Вместе с ними вернулись также специалисты, которые выполняли задачи с помощью тяжелой инженерной техники.

Своих подчиненных поздравил начальник МЦБР ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Сергей Беляев, который поблагодарил бойцов за хорошую службу, сообщает пресс-служба МЦБР.

Общество Пиротехники

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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