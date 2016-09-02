В Сумах умер участник АТО из Шостки 28 февраля в Сумах скончался шосткинец, который ехал домой после прохождения службы в зоне антитеррористической операции.

Об этом сообщили в горисполкоме, пишет Шостка.info.

Шосткинцу стало плохо, ему вызвали неотложку. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными. Мужчина скончался в «скорой помощи»…

Причина смерти устанавливается.

Как проинформировали в мэрии, наш земляк проходил службу по контракту в одном из подразделений Вооруженных Сил и на днях уволился.