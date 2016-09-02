В Сумах умер участник АТО из Шостки

Об этом сообщили в горисполкоме, пишет Шостка.info.
Шосткинцу стало плохо, ему вызвали неотложку. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными. Мужчина скончался в «скорой помощи»…
Причина смерти устанавливается.
Как проинформировали в мэрии, наш земляк проходил службу по контракту в одном из подразделений Вооруженных Сил и на днях уволился.
27 марта в зоне боевых действий погиб сумчанин Максим Нарижный....
Сегодня, 6 декабря, в Кролевце похоронили умершего участника АТО Виктора Сельцова....
Роменская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть...