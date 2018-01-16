В Сумах продолжаются ремонты в больницах Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (проводился ремонт лестницы стационарного корпуса, стериализационной терапевтического отделения, коридора рентгенологического отделения, помещений кардиологического отделения и дезкамеры), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт клинико-диагностической лаборатории, физиотерапевтического отделения, дневного стационара, хирургического отделения №2, операционного отделения, помещений инженерной службы), в КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи» (текущий ремонт потолка клинико-диагностической лаборатории) и в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинета женской консультации).