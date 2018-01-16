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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:02262

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (проводился ремонт лестницы стационарного корпуса, стериализационной терапевтического отделения, коридора рентгенологического отделения, помещений кардиологического отделения и дезкамеры), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт клинико-диагностической лаборатории, физиотерапевтического отделения, дневного стационара, хирургического отделения №2, операционного отделения, помещений инженерной службы), в КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи» (текущий ремонт потолка клинико-диагностической лаборатории) и в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинета женской консультации).

Общество Ремонт больниц

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В сумских больницах продолжаются ремонты

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06.02.2018 11:00

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....

29.01.2018 14:46

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

16.01.2018 08:29

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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