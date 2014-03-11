Сумчанин не дотянул полсекунды до «бронзы» Паралимпийских игр

Уроженец Сум, ныне выступающий за Харьков, Виталий Лукьяненко, который уже выиграл «золото» в Корее, на дистанции 12,5 км среди слабовидящих спортсменов занял четвертое место, проиграв всего 0,4 с партнеру по команде Юрию Уткину. Чемпионом стал белорус Юрий Голуб, а «серебро» - у еще одного украинца Александра Казика.
16 марта пройдет еще одна гонка с участием нашего земляка – на 15 км.
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