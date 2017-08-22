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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54156

В Сумах отметят Международный день людей с синдромом Дауна

На базе Сумского областного центра социальной реабилитации детей-инвалидов (по адресу: г.Сумы, пр. М.Лушпы, 16) 21 марта в 11.00 в актовом зале состоится мероприятие, посвященное семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.

Вас ждет увлекательная театрализованное представление «Маленькая страна, в которой мы есть!» с участием воспитанников Центра, веселые конкурсы, художественные номера. Гости, которые приедут на мероприятие, смогут посмотреть результаты фотосессии, которую представит фотохудожник Наталья Кармазина.

Участников ждет сюрприз, о котором вы узнаете в конце мероприятия!

Справка

21 марта - Международный день людей с синдромом Дауна.

Двадцать первый день третьего месяца был выбран, чтобы показать, что синдром Дауна связан с тремя копиями 21-й хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме).

Международный день человека с синдромом Дауна ставит перед собой цель привлечь внимание общества к проблемам детей с инвалидностью, ведь они немного отличаются от обычных людей с точки зрения интеллекта, многие из них страдают от врожденных пороков сердца, но своей добротой, искренностью и непосредственностью компенсируют все то, чем отличаются от обычных людей, а часто и превосходят их. Они очень добродушные, жизнерадостные и позитивные, сами охотно стремятся к общению. Чем больше они общаются с обычными сверстниками в детских садах или школах, на площадках и в спортивных секциях, тем менее заметное отставание в развитии, тем лучше психическое и физическое развитие таких детей. Дети с синдромом Дауна одарены не менее, чем обычные дети, имеющие художественный талант, музыкальные (в частности танцевальные и певческие) и артистические способности, они склонны к поэзии, успешные в спорте.

Общество Синдром Дауна

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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