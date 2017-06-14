Апелляция оставила под арестом банковские счета фирмы, которая уклонилась от уплаты 45 млн грн налогов Правоохранительные органы инкриминируют должностным лицам предприятия ООО «ППП «Стандарт» осуществление операций с сомнительными контрагентами.

В частности с ООО «Энергобизнесальянс», ООО «Агро-Альянс-Пром», в результате чего безосновательно завышался налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. В течение года (с января 2016 по январь 2017 года), доказывала сторона обвинения, предприятию вместе с другими 19-ю обществами с ограниченной ответственностью удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 45046170 гривен.

С ходатайством об аресте имущества в суд первой инстанции обратилось управления Государственной фискальной службы в Сумской области, которое отмечало, что денежные средства, находящиеся на вышеупомянутых счетах, получены в результате проведения незаконной деятельности. В рамках уголовного производства они были признаны вещественными доказательствами, они могут быть средствами для раскрытия преступления, а потому нуждаются в сохранении.

Следственный судья, рассмотрев материалы дела, ходатайство удовлетворил и наложил арест на банковские счета, где насчитывалось более 37 млн гривен. С таким решением не согласился директор предприятия и подал апелляционную жалобу. Рассмотрев материалы производства, коллегия судей апелляционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, поскольку сейчас идет досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого ч.3 ст.212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей). Основаниями применения ареста данного временно изъятого имущества является необходимость признания изъятых предметов вещественными доказательствами, а также для предотвращения возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения, сообщает пресс-служба суда.