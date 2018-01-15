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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38226

Сумы и область не могут поделить ядохимикаты на «Тепличном»

Вопрос рассмотрения и принятия соответствующей комиссией обоснованных рекомендаций по ликвидации остатков ядохимикатов, размещенных на землях бывшего КСП «Тепличный» поднимали сегодня, 26 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Готовились неоднократно предложения, так как это земля находится за пределами г. Сумы, - начала директор горфиндепартамента Светлана Липовая. – Предлагалось госземкадастру решить вопрос относительно передачи этой земли. Также в связи с такой серьезной ситуацией, которая сложилась на «Тепличном», мы предлагали передать субвенцию областному бюджету в связи с тем, что эти ядохимикаты не являются собственностью города и никогда не были собственностью города. На сегодня вопрос не решен. Конкретного ответа нет.

Директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко на слайдах показал размещение границы города и бывшего склада ядохимикатов.

- От границы города до склада приблизительно 700 м, - сообщил он. – То есть это полномочия геокадастра и облгосадминистрации.

- А есть ли у нас в городе место для захоронения таких отходов? – спросил первый заммэра Владимир Войтенко у г-жи Липовой. – А есть такие склады по области? То, что вы изучали и то, что мы разбирались, где мы готовы финансово помочь.

- Мы готовы передать субвенцию, или, если нам передадут этот земельный участок, решить вопрос, - ответила та. – Таких складов по области 67, на сколько я помню. На сегодня, за счет городского бюджета мы не можем решить этот вопрос, потому что это не наши ядохимикаты. Мы готовы в любом виде содействовать области относительно ликвидации этой ситуации. Относительно передачи субвенции, относительно передачи земельного участка в границы города.

- Спасибо. Ну, все видите, какая ситуация сложилась. Мы готовы содействовать, но в законном русле, если с областными структурами будет найдено взаимопонимание. Ждем предложений, - подытожил В.Войтенко.

Право Пестициды Тепличный

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