На фронте погиб 19-летний конотопчанин

Об этом сообщил представитель информационного отдела УВР «Правый Сектор» Геннадий Тарасенко. Имя погибшего пока не разглашается. О дате и времени захоронения также сообщат позже.
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