На фронте погиб 19-летний конотопчанин На фронте погиб 19-летний конотопчанин, который имел позывной «Дилли».

Об этом сообщил представитель информационного отдела УВР «Правый Сектор» Геннадий Тарасенко. Имя погибшего пока не разглашается. О дате и времени захоронения также сообщат позже.

Как написала в Фейсбуке cекретарь Конотопского городского совета Елена Багрянцева, в Конотопе объявлены дни траура, пишет ТопКонотоп.