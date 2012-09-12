Сумчан продолжают «кормить завтраками» по поводу новых урн на остановках

Вопрос подняли сегодня, 2 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Урны сейчас изготавливаются, - доложил чиновник. – Они будут поставлены во второй половине апреля – в начале мая.
- Сколько изготавливается у нас урн? – поинтересовался и.о. мэра Сум Владимир Войтенко.
- 50 штук. Мы заменим ими в центре города эти бетонные, а где совсем нет, там пока будут стоять старые.
- Как они будут обслуживаться? – спросил заммэра Сум Степан Пак.
- КП «Паркинг», они убирают и остановки и урны.
Напомним: в январе г-н Яременко обещал расставить новые урны до 1 мая, но мэр Сум Александр Лысенко сократил сроки до 1 апреля.
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