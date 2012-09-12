Сумчан продолжают «кормить завтраками» по поводу новых урн на остановках Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко обещает новые урны к концу апреля.

Вопрос подняли сегодня, 2 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Урны сейчас изготавливаются, - доложил чиновник. – Они будут поставлены во второй половине апреля – в начале мая.

- Сколько изготавливается у нас урн? – поинтересовался и.о. мэра Сум Владимир Войтенко.

- 50 штук. Мы заменим ими в центре города эти бетонные, а где совсем нет, там пока будут стоять старые.

- Как они будут обслуживаться? – спросил заммэра Сум Степан Пак.

- КП «Паркинг», они убирают и остановки и урны.

Напомним: в январе г-н Яременко обещал расставить новые урны до 1 мая, но мэр Сум Александр Лысенко сократил сроки до 1 апреля.