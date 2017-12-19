Сумские флорболисты вышли в плей-офф со второго места На выходных в Днепре прошел третий тур чемпионат Украины по флорболу под эгидой Всеукраинской федерации флорбола.

Сумские «Вороны» сыграв три матча, в двух победили – у столичных «Хаски» 6:4 и ФБК «Южное» 8:0, и проиграли лидеру чемпионата- мелитопольской «Скале» 5:11.

Набрав по итогам трех туров 12 рейтинговых очков, сумчане заняли второе место и вышли в ¼ финала на команду «Маяк» из Винницы, которая заняла седьмое место.