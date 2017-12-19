Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22171

Сумские флорболисты вышли в плей-офф со второго места

На выходных в Днепре прошел третий тур чемпионат Украины по флорболу под эгидой Всеукраинской федерации флорбола.

Сумские «Вороны» сыграв три матча, в двух победили – у столичных «Хаски» 6:4 и ФБК «Южное» 8:0, и проиграли лидеру чемпионата- мелитопольской «Скале» 5:11.

Набрав по итогам трех туров 12 рейтинговых очков, сумчане заняли второе место и вышли в ¼ финала на команду «Маяк» из Винницы, которая заняла седьмое место.

Спорт «Вороны» Флорбол
view counter

По тематике

Юные сумские флорболисты вышли в финал четырех
28.03.2018 12:30

Юные сумские флорболисты вышли в финал четырех

На выходных в Виннице прошли игры третьего тура чемпионата Украины по флорболу среди юниоров по эгидой ВФФ....

13.02.2018 13:38

Сумские «Вороны» отыграли второй тур в высшей лиге

10-11 февраля сумские «Вороны» приняли участие во втором туре чемпионата Украины по флорболу от Всеукраинской федерации флорбола....

25.12.2017 17:57

В Сумах играли юные флорболисты

23-24 декабря в Сумах прошел второй тур чемпионатов Украины по флорболу среди юниоров....

21.12.2017 09:43

В Сумах будут играть юные флорболисты

23-24 декабря в Сумах пройдут игры трех юношеских чемпионатов Украины по флорболу...

«Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу
19.12.2017 11:37

«Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу

16-17 декабря в Киеве прошел первый тур чемпионата Украины по флорболу под эгидой Всеукраинской федерации флорбола....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.