Сумские флорболисты вышли в плей-офф со второго места

Сумские «Вороны» сыграв три матча, в двух победили – у столичных «Хаски» 6:4 и ФБК «Южное» 8:0, и проиграли лидеру чемпионата- мелитопольской «Скале» 5:11.
Набрав по итогам трех туров 12 рейтинговых очков, сумчане заняли второе место и вышли в ¼ финала на команду «Маяк» из Винницы, которая заняла седьмое место.
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