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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:34322

На Сумщине поймали налоговых уклонистов

На Сумщине разоблачили схему уклонения от уплаты 6,5 млн грн налогов. Три человека привлечены к уголовной ответственности.

Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области совместно с Управлением защиты экономики под надлежащим процессуальном руководству прокуратуры Сумской области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что по предварительному сговору директор и главный бухгалтер государственного предприятия, видом деятельности которого является в частности строительство дорог и автострад, вовремя не перечисляли налоги в бюджет, при этом указанные средства использовались на хозяйственные нужды предприятия. При пособничестве управляющей отделением банковского учреждения, чтобы избежать взыскания за задолженность, все финансовые платежи предприятия проводились по окончании операционного времени, то есть только после 16.00 рабочего дня.

Поэтому предприятие за период с октября по декабрь 2017 года уклонилось от уплаты 6,5 млн грн налогов, а инкассовые поручения оставались без исполнения якобы из-за отсутствия денежных средств на счете плательщика.

Лишь после вмешательства прокуратуры и фискальной службы предприятие уплатило 6,5 млн грн налогов, а также штрафные санкции в размере 707 тыс. грн.

Руководителю и главному бухгалтеру предприятия сегодня, 24 апреля 2018 года, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонении от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Кроме того, управляющей отделением банковского учреждения вручено уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 212 (пособничество в уклонении от уплаты налогов) УК Украины.

Справка: по ч. 3 ст. 212 УК Украины - штраф от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества;

ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Уклонение от налогов
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