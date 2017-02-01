В Сумах пройдет День уличной музыки

Второй год организовывает проект ОО «Молодежное объединение Экстрим стайл».
Музыканты будут по очереди играть на трех локациях:
12:00-15:00 - Альтанка;
15:00-17:30 - памятник сахару;
17:30-22:00 - стоянка ТРЦ «Мануфактура».
Воспитанница сумской детской музыкальной школы победила в V Международном фестивале-конкурсе искусств «Покори сцену - 2018»....
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Сумы присоединились к международному творческому флешмобу....
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