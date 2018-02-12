Вопрос о перезатаривании пестицидов на территории Тепличного сдвинулся с мертвой точки?

Об этом сообщил на совещании по перезатариванию пестицидов замглавы Сум ской облгосадминистрации Вадим Акперов.
Замглавы Сумской райгосадминистрации Эдуард Кучменко доложил, что на сегодня есть договоренность с частным предприятием Сумского района, о том, что оно сможет принять на хранение 22 тонны пестицидов из города Сумы по всем нормам действующего законодательства.
«Обращение с бесхозными средствами защиты растений - это полномочия органов местного самоуправления, поэтому Сумской городской совет должен финансировать хранения этих отходов», - отметил при этом Эдуард Кучменко.
По словам первого заммэра Сум Владимира Войтенко, город Сумы готово выделить средства на хранение этих пестицидов.
«Сегодня мы ждем, когда договорятся Сумской городской совет и частное предприятие Сумского района, которое готово хранить на своих складах пестициды, - отметил директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации Игорь Кривозуб. - В случае предоставления в Департамент гарантийного письма, а лучше - договора на хранение этих химикатов, через систему «ProZorro» будет выставлено объявление о закупке услуг по перезатариванию пестицидов».
Напомним: пестициды хранятся под открытым небом уже несколько лет, а власти решают, кто из них крайний.
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