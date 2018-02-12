Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57101

Вопрос о перезатаривании пестицидов на территории Тепличного сдвинулся с мертвой точки?

Вопрос о перезатаривания пестицидов, находящихся на территории КСП «Тепличный» в Сумах, наконец сдвинулся с мертвой точки.

Об этом сообщил на совещании по перезатариванию пестицидов замглавы Сум ской облгосадминистрации Вадим Акперов.

Замглавы Сумской райгосадминистрации Эдуард Кучменко доложил, что на сегодня есть договоренность с частным предприятием Сумского района, о том, что оно сможет принять на хранение 22 тонны пестицидов из города Сумы по всем нормам действующего законодательства.

«Обращение с бесхозными средствами защиты растений - это полномочия органов местного самоуправления, поэтому Сумской городской совет должен финансировать хранения этих отходов», - отметил при этом Эдуард Кучменко.

По словам первого заммэра Сум Владимира Войтенко, город Сумы готово выделить средства на хранение этих пестицидов.

«Сегодня мы ждем, когда договорятся Сумской городской совет и частное предприятие Сумского района, которое готово хранить на своих складах пестициды, - отметил директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации Игорь Кривозуб. - В случае предоставления в Департамент гарантийного письма, а лучше - договора на хранение этих химикатов, через систему «ProZorro» будет выставлено объявление о закупке услуг по перезатариванию пестицидов».

Напомним: пестициды хранятся под открытым небом уже несколько лет, а власти решают, кто из них крайний.

Общество Пестициды
view counter

По тематике

26.03.2018 09:38

Сумы и область не могут поделить ядохимикаты на «Тепличном»

Вопрос рассмотрения и принятия соответствующей комиссией обоснованных рекомендаций по ликвидации остатков ядохимикатов, размещенных на землях бывшего КСП «Тепличный» поднимали сегодня,...

28.02.2018 15:52

Губернатор Сумщины собирается встретиться с мэром Сум по поводу пестицидов

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с активистами, которые пришли к нему на личный прием, обсуждали вопросы перезатартвания пестицидов на...

19.02.2018 13:26

В Сумах не могут решить судьбу пестицидов на «Тепличном»

Сегодня, 19 февраля, на аппаратном совещании в мэрии снова обсуждали вопрос вывоза и перезатаривания опасных пестицидов, которые хранятся под открытым...

13.02.2018 13:59

В Сумах областная власть ответила городской по поводу пестицидов под открытым небом

Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора прокомментировал ситуацию с пестицидами на территории бывшего КСП «Тепличный» в Сумах....

12.02.2018 11:25

В Сумах не собираются заниматься свалкой пестицидов на Кососвщине

Городские власти не будут заниматься пестицидами, сваленными в районе Косовщинского водохранилище....

Новости

Россиянин пытался попасть на родину без документов, и попал
Сегодня 17:41
Шосткинский «Импульс» начал серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО (видео)
Сегодня 17:24
На Сумщине госисполнителю за взяточничество дали 5 лет за решеткой
Сегодня 17:13
В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения два гаража и сарай
Сегодня 17:08
Сборная Украины выиграла у хорваток
Сегодня 17:01
Вопрос о перезатаривании пестицидов на территории Тепличного сдвинулся с мертвой точки?
Сегодня 16:57
В Сумах поезд сбил собаку
Сегодня 16:23
За сутки на Сумщине полиция раскрыла 15 краж
Сегодня 16:20
Пограничники обнаружили автомобили с несоответствием номеров
Сегодня 16:19
В Сумах намостили посадочных площадок без остановок
Сегодня 16:17
Конотопские спасатели помогли больной женщине
Сегодня 16:09
Полиция Сумщины обнаружила три незаконных наркопосева
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Паранормальное» Джастин Бенсон (США, 2018)
«Паранормальное» Джастин Бенсон (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:30
«Гора » Дженнифер Пидом (Австралия, 2018)
«Гора » Дженнифер Пидом (Австралия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:45
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:30 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 20:35 — 50 грн.
«Лебединое озеро»
«Лебединое озеро»
Кино Планета Кино
19.00
«План побега 2» Стивен С. Миллер (Китай, США, 2018)
«План побега 2» Стивен С. Миллер (Китай, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 15:50 20:00
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.