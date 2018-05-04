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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:58619

В Сумах обвалились перила Харьковского моста

Сегодня вечером на Харьковском мосту обрушились несколько секций перил.

Об этом пишут в Фейсбуке очевидцы.

«10 минут назад молодые люди чуть не упали в Псел.

Облокотились на чугунные перила, и две секции рухнули вниз.

Слава богам, все целы», - пишет Олег Соколов.

«На Харьковском мосту не выдержало и упало ограждение забор в реку.

Надеюсь, без травм.

Может, не с того моста начали делать визитку Сум?»- спрашивает депутат горсовета Дмитрий Лантушенко, намекая на то, что первый заммэра Сум Владимир Войтенко назвал мост на Горького через Сумку, когда его отремонтируют в 2,5 раза дороже, чем было изначально, новой визитной карточкой города.

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