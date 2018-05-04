В Сумах обвалились перила Харьковского моста

Об этом пишут в Фейсбуке очевидцы.
«10 минут назад молодые люди чуть не упали в Псел.
Облокотились на чугунные перила, и две секции рухнули вниз.
Слава богам, все целы», - пишет Олег Соколов.
«На Харьковском мосту не выдержало и упало ограждение забор в реку.
Надеюсь, без травм.
Может, не с того моста начали делать визитку Сум?»- спрашивает депутат горсовета Дмитрий Лантушенко, намекая на то, что первый заммэра Сум Владимир Войтенко назвал мост на Горького через Сумку, когда его отремонтируют в 2,5 раза дороже, чем было изначально, новой визитной карточкой города.
Сумчанка Виктория Левенец выложила в Фейсбуке фото так называемой зоны отдыха возле Харьковского моста со стороны ул. Героев Сумщины....