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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04403

На Харьковском мосту очередная опасная дыра

Сумчанин Егор Еременко сигнализирует в Фейсбуке об опасности, которая поджидает сумчан на Харьковском мосту.

«Сумчане, будьте осторожны!

Прошу обратить внимание соответствующие структуры на скрытую опасность в начале Харьковского моста!

Под тонким слоем асфальта образовалась большая полость, которая рано или поздно провалится и может произойти беда, потому что люди ходят там каждый день», - написал он.

Напомним: в этом году перекладывали плитку на входе в городской парк, а также делают «большую стройку» на Харьковской. А Харьковский мост остался не у дел.

А ведь осенью 2018 года департамент инфраструктуры города докладывал, что экспертиза дала Харьковскому мосту всего полтора года нормальной эксплуатации, а дальше необходим капитальный ремонт. Прошло почти 2 года, никто не чешется…

Общество Харьковский мост
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