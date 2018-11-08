На Харьковском мосту очередная опасная дыра Сумчанин Егор Еременко сигнализирует в Фейсбуке об опасности, которая поджидает сумчан на Харьковском мосту.

«Сумчане, будьте осторожны!

Прошу обратить внимание соответствующие структуры на скрытую опасность в начале Харьковского моста!

Под тонким слоем асфальта образовалась большая полость, которая рано или поздно провалится и может произойти беда, потому что люди ходят там каждый день», - написал он.

Напомним: в этом году перекладывали плитку на входе в городской парк, а также делают «большую стройку» на Харьковской. А Харьковский мост остался не у дел.

А ведь осенью 2018 года департамент инфраструктуры города докладывал, что экспертиза дала Харьковскому мосту всего полтора года нормальной эксплуатации, а дальше необходим капитальный ремонт. Прошло почти 2 года, никто не чешется…