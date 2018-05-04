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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3814

Ограда с Харьковского моста чуть не упала на бывшего заммэра Сум

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший заммэра Сум Иван Бортник.

«Вчера с женой катались на лодке по р. Псел...

После того, как проплыли под Харьковским мостом, и отплыли метров на 100, упали в воду 2 секции чугунной ограды...

P.S. Почему в м. Сумы надо, чтобы кто-то погиб под троллейбусом, чтобы начали чистить остановки. Чтобы сделать ограждение моста, надо чтобы чугунная секция упала в лодку?» - написал Иван Бортник.

Общество Иван Бортник Харьковский мост
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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