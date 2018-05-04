Ограда с Харьковского моста чуть не упала на бывшего заммэра Сум Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший заммэра Сум Иван Бортник.

«Вчера с женой катались на лодке по р. Псел...

После того, как проплыли под Харьковским мостом, и отплыли метров на 100, упали в воду 2 секции чугунной ограды...

P.S. Почему в м. Сумы надо, чтобы кто-то погиб под троллейбусом, чтобы начали чистить остановки. Чтобы сделать ограждение моста, надо чтобы чугунная секция упала в лодку?» - написал Иван Бортник.