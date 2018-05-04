Ограда с Харьковского моста чуть не упала на бывшего заммэра Сум

«Вчера с женой катались на лодке по р. Псел...
После того, как проплыли под Харьковским мостом, и отплыли метров на 100, упали в воду 2 секции чугунной ограды...
P.S. Почему в м. Сумы надо, чтобы кто-то погиб под троллейбусом, чтобы начали чистить остановки. Чтобы сделать ограждение моста, надо чтобы чугунная секция упала в лодку?» - написал Иван Бортник.
В Сумах на Театральной площади, очередную очередь реконструкции которой открыли в прошлом году ко Дню города, лавочки из сосны в...
Они не могут бать установлены обратно из-за разрушения металла....
Только сегодня работники КП «Дорремстрой» взялись за ремонт перил на Харьковском мосту....
Сегодня вечером на Харьковском мосту обрушились несколько секций перил....
Сумчанка Виктория Левенец выложила в Фейсбуке фото так называемой зоны отдыха возле Харьковского моста со стороны ул. Героев Сумщины....