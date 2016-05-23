В Сумах самый дешевый интернет в мире

Результат исследований Numbeo показал, что в Украине наиболее низкие в мире тарифы на пользование интернетом, сообщает Корреспондент.
Так, ученые взяли за отправную точку среднюю цену в долларах США в месяц за безлимитный интернет скоростью более 60 Мб/сек.
Известно, что украинцам его стоимость обходится в среднем в пять долларов США в месяц.
Наиболее дорогой интернет в таких странах:
Аддис-Абебе (Эфиопия, 244,76 долл.), Гамильтоне (Бермудские острова, 149,45 долл.), Хараре (Зимбабве, 124,70 долл.), Абу-Даби (ОАЭ, 116,84 долл.) и Анкоридже (США, 105,64 долл.).
Кроме этого, среди городов Украины самые дешевые тарифы в:
Одессе (4,63 долл.), Киеве (4,34 долл.), Днепре (4,28 долл.), Львове (3,93 долл.) и в Сумах (3,01 долл.).
Всего было проанализировано для исследования 546 городов мира.
Отметим, Numbeo - одна из самых крупных в мире база данных о городах и странах. Компания предоставляет информацию об условиях жизни, включая стоимость жизни, показатели жилья, здравоохранение, транспорт, преступность и загрязнение.
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