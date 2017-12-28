Для Інклюзивно-ресурсного центру № 1 шукають фахівців

Шукають вчителя-дефектолога (спеціалізація олігофренопедагог, тифлопедагог), практичного психолога та вчителя-логопеда.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- володіння ПК;

- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією: логопед, олігофренопедагог, тифлопедагог, а також практичний психолог;

- стаж роботи за фахом не менше двох років;

- високі моральні якості, стан фізичного та психічного здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

- заява про допуск на участь у конкурсі;

- заповнений особовий листок з обліку кадрів (форми П-2);

- автобіографія;

- дві фотокартки розміром 4 см x 6 см;

- копія документа про освіту;

- копія атестаційного листа (за наявності);

- копія свідоцтва (сертифікату) про підвищення кваліфікаційного рівня (за наявності);

- копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11);

- копія трудової книжки;

- письмова згоду на збір та обробку персональних даних;

- медичні довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду та про проходження психіатричного огляду.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні Конкурсантів відбиратимуть у п’ять етапів:

- подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- співбесіда з кандидатом та проведення ним відкритої публічної презентації (до 10 хвилин);

- визначення результатів конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Строк подачі документів: з 6 по 27 серпня включно.

Умови оплати праці здійснюються відповідно до умов Контракту згідно чинного законодавства України.

Пакет документів для участі в конкурсі подавати за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 9, e-mail: irc-sumy@ukr.net

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати: Свириденко Марина Миколаївна, директор Інклюзивно-ресурсного центру № 1, тел.: (066)3067720.