Для Інклюзивно-ресурсного центру № 1 шукають фахівців

Шукають вчителя-дефектолога (спеціалізація олігофренопедагог, тифлопедагог), практичного психолога та вчителя-логопеда.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вільне володіння державною мовою;
- володіння ПК;
- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією: логопед, олігофренопедагог, тифлопедагог, а також практичний психолог;
- стаж роботи за фахом не менше двох років;
- високі моральні якості, стан фізичного та психічного здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:
- заява про допуск на участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів (форми П-2);
- автобіографія;
- дві фотокартки розміром 4 см x 6 см;
- копія документа про освіту;
- копія атестаційного листа (за наявності);
- копія свідоцтва (сертифікату) про підвищення кваліфікаційного рівня (за наявності);
- копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11);
- копія трудової книжки;
- письмова згоду на збір та обробку персональних даних;
- медичні довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду та про проходження психіатричного огляду.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні Конкурсантів відбиратимуть у п’ять етапів:
- подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
- співбесіда з кандидатом та проведення ним відкритої публічної презентації (до 10 хвилин);
- визначення результатів конкурсного відбору;
- оприлюднення результатів конкурсу.
Строк подачі документів: з 6 по 27 серпня включно.
Умови оплати праці здійснюються відповідно до умов Контракту згідно чинного законодавства України.
Пакет документів для участі в конкурсі подавати за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 9, e-mail: irc-sumy@ukr.net
Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати: Свириденко Марина Миколаївна, директор Інклюзивно-ресурсного центру № 1, тел.: (066)3067720.
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