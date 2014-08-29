50 детей участников АТО с Сумщины отдыхают на Херсонщине Юные сумчане проходят оздоровление и отдых в детском оздоровительном учреждении санаторного типа «Таврия» в Скадовске Херсонской области уже третий год подряд.

По информации управления молодежи и спорта облгосадминистрации, на днях 50 детей указанной категории заехали на 14-дневный отдых. Из них 18 детей, один из родителей которых погиб в районе проведения АТО, среди них 6 детей до 7 лет включительно вместе с мамами, и 32 ребенка участников боевых действий.

Путевки для детей были приобретены за счет областного бюджета, средства для мам предусмотрены в местных бюджетах, на территории которых проживают указанные семьи.