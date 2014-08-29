50 детей участников АТО с Сумщины отдыхают на Херсонщине

По информации управления молодежи и спорта облгосадминистрации, на днях 50 детей указанной категории заехали на 14-дневный отдых. Из них 18 детей, один из родителей которых погиб в районе проведения АТО, среди них 6 детей до 7 лет включительно вместе с мамами, и 32 ребенка участников боевых действий.
Путевки для детей были приобретены за счет областного бюджета, средства для мам предусмотрены в местных бюджетах, на территории которых проживают указанные семьи.
Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей приглашает в среду, 7 февраля, на детский мастер-класс по...
В Сумах за средства городского бюджета планируют приобрести 912 путевок для отдыха и оздоровления детей-льготников....
Это стало возможным благодаря подписанному Соглашению о сотрудничестве в сфере развития туризма и оздоровления между Сумской и Херсонской облгосадминистрациями....
При этом оздоровлением и отдыхом охвачено более 38 тысяч детей....
Летом в лагере Сумского государственного университета отдохнули 468 детей....