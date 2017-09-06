Память погибшего артиллериста почтили минутой молчания В сумской мэрии на минуту прервали аппаратное совещание 13 августа, чтобы почтить память сумчанина Александра Буйвало.

Старший сержант Александр Николаевич Буйвало – техник 9 реактивной артиллерийской батарей 3 реактивного артдивизиона 27 артиллерийской бригады - погиб 3 сентября 2014 года в Луганской области, во время обстрела базового лагеря украинских военнослужащих из реактивной установки «Смерч» с территории РФ. Однако идентифицировать погибшего смогли только недавно. Как сообщил управляющий делами исполкома Сумского горсовета Степан Пак, прощание с воином состоится в четверг, 16 августа, в 10.00 на плацу в/ч 1476 по адресу Г.Кондратьева, 65.