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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 13:18135

Память погибшего артиллериста почтили минутой молчания

В сумской мэрии на минуту прервали аппаратное совещание 13 августа, чтобы почтить память сумчанина Александра Буйвало.

Старший сержант Александр Николаевич Буйвало – техник 9 реактивной артиллерийской батарей 3 реактивного артдивизиона 27 артиллерийской бригады - погиб 3 сентября 2014 года в Луганской области, во время обстрела базового лагеря украинских военнослужащих из реактивной установки «Смерч» с территории РФ. Однако идентифицировать погибшего смогли только недавно. Как сообщил управляющий делами исполкома Сумского горсовета Степан Пак, прощание с воином состоится в четверг, 16 августа, в 10.00 на плацу в/ч 1476 по адресу Г.Кондратьева, 65. 

Общество 27 артбригада Александр Буйвало АТО
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