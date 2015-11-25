Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! В четверг, 9 августа газета «ДС-экспресс» вручила призы* подписчикам второго полугодия 2018 года, победившим в традиционном призовом конкурсе.

Не все из выигравших подписчиков смогли в четверг прийти за призами, однако те, кто присутствовал, получили заряд хорошего настроения. Поздравляем победителей!

Представители редакции с удовольствием вручили призы счастливчикам второго полугодия 2018 года. От всей души поздравили победителей, а всем остальным искренне пожелали победы в очередных конкурсах.

Напоминаем читателям, что газета «ДС-экспресс» проводит призовые конкурсы для подписчиков каждые полгода.

Для того, чтобы принять в них участие, нужно просто подписаться на «ДС»-ку, как минимум, на полгода (кстати, и это показательно, печатное издание "Данкора" - газета "ДС-экспресс" имеет самое большое из сумских изданий количество подписчиков). После этого, прислав или принеся в редакцию копию своего подписного абонемента, вы получаете возможность выиграть весьма ценные и необходимые дома призы.

Уже скоро будет объявлена подписка на периодические издания на новый 2019 год. До конца же этого года подписаться можно в любом почтовом отделении связи прямо сейчас!

Мы приглашаем новых подписчиков в нашу многотысячную семью. Ваша поддержка очень важна для нас, ваше доверие - лучшая награда за труд!

Следите за анонсами в газете, участвуйте – вам непременно улыбнется удача!

Для интернет-пользователей. Сейчас многие перестали читать бумажные газеты и получают информацию из интернета, а сумские новости узнают в том числе и на "Данкоре". Но есть категория читателей, для которых основным источником информации остаются печатные издания. Это люди старшего возраста, те читатели, которым доставляет удовольствие сам традиционный процесс чтения, перелистывая страницы, а не на экране монитора. Сделайте им подарок - подпишите своих родителей на "ДС"-ку, они будут очень довольны!

*Под призами имеется в виду покупка за 0,1 грн.

Говорят читатели:

Новгородская Антонина Сергеевна, выиграла главный приз - телевизор:

Газету выписываем с самого ее рождения. Наша семья все любим эту газету, нам очень нравится. Она наша родная газета, сумская. Все новости новости в ней, и плохие и хорошие… Спасибо вам!

Васильченко Елена Александровна, выиграла термос. Получить приз пришла ее дочь Аня (на фото):

Процветания вашей газете! Она нас устраивает, мы ее любим. Мы все ее читаем: бабушка, я, маленький сынок читает, а потом рвет…)) Но уже читает.

Старченко Ольга Алексеевна, выиграла термос:

Очень нравится ваша газета. Очень интересные кроссворды. Очень нравится рубрика о здоровье, такие актуальные вопросы поднимаются там и очень много информации, которую даже и не встречали. Новости о городе также такие актуальные и все идет в ногу со временем. Большое вам спасибо, творческих успехов и всего самого доброго!

Куценко Светлана Васильевна, выиграла утюг:

Здоровья вам всем, творческой удачи и чтобы вопреки всему, любой политической ситуации действительно в газете была свобода слова!

Нижниченко Радий Павлович, выиграл электрочайник. Приз пришел получить его внук Саша (на фото):

Дедушке очень нравится ваша газета, всегда читает, постоянно даже не вылазит из нее. И бабушка тоже читает… Спасибо вам!

Веретеха Тамара Алексеевна, выиграла электрочайник:

Я очень довольна газетой, всегда с удовольствием читаю ее и с нетерпением жду среды, чтобы получить ее и прочитать. Нравится она мне.



Косенко Ольга Игнатьевна, выиграла электрочайник:

Я хочу пожелать вашей газете процветания. Газета очень интересная. Я, получается, читаю первой, муж только после меня, аж вечером… Всех благ вам!



Козлова Любовь Тимофеевна, выиграла тепловентилятор. Приз пришла получать ее дочь Ольга (на фото):

Мама на давно выписывает газету и все мечтала что-нибудь выиграть. Хотела, конечно, телевизор, но… Всегда говорила, Оля, отнеси, отнеси абонемент. И наконец-то она выиграла! Когда я приезжаю к ней (она живет в Нижней Сыроватке), газета всегда там на видном месте, нравится она ей. И я читаю лично. Нравится рубрика о здоровье. Мама когда по телефону говорит мне: “я там вычитала в газете...” и возит мне постоянно странички на интересные темы.



Ильина Евдокия Ивановна, выиграла тепловентилятор: