Троллейбусную линию на Кондратьева обещают восстановить до конца недели

- Относительно аварийного участка троллеи в районе аэропорта проведена дефектовка, - доложил он. – Там разрушено почти 300 м троллеи, а также сорвано больше километра контактного провода. Все комплектующие уже заказаны, завтра должны получать. Если все будет без срывов, то до конца недели троллея будет восстановлена.
- Возобновите работу троллейбусов? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко. – Перставите троллейбусы и автобусы, которые временно поменяли?
- Да, все поставим на свои места.
Напомним: троллею оборвала фура ночью 6 сентября. Из-за этого на участке от ЦУМа до аэролпорта не ходят троллейбусы № 3 и № 4. Вместо них ходят автобусы. А вместо автобуса № 65 пустили троллейбусы.
В Сумах устанавливают опоры для кольцевой троллеи по ул. Набережная р. Сумка....