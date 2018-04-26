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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12136

Троллейбусную линию на Кондратьева обещают восстановить до конца недели

Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко на аппаратном совещании в мэрии.

- Относительно аварийного участка троллеи в районе аэропорта проведена дефектовка, - доложил он. – Там разрушено почти 300 м троллеи, а также сорвано больше километра контактного провода. Все комплектующие уже заказаны, завтра должны получать. Если все будет без срывов, то до конца недели троллея будет восстановлена.

- Возобновите работу троллейбусов? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко. – Перставите троллейбусы и автобусы, которые временно поменяли?

- Да, все поставим на свои места.

Напомним: троллею оборвала фура ночью 6 сентября. Из-за этого на участке от ЦУМа до аэролпорта не ходят троллейбусы № 3 и № 4. Вместо них ходят автобусы. А вместо автобуса № 65 пустили троллейбусы.

Общество Троллея

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