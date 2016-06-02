Гиревик с Сумщины стал чемпионом Украины

Эти соревнования собрали около 140 спортсменов из всех регионов Украины. На этом чемпионате определялся окончательный состав национальной сборной для поездки на чемпионат мира, который состоится 10-15 октября в Латвии.
Тростянецкий спортсмен Андрей Горовой выступал в двух видах программы: двоеборье и толчке по длинному циклу с гирями весом по 32 кг. В первый день в двоеборье он набрал 155 баллов и занял 3-тье место. Второй день с результатом 44 балла принес спортсмену золотую медаль и титул чемпиона Украины.
Андрей - мастер спорта Украины, многократный победитель и призер чемпионатов Украины, Европы среди юношей и юниоров. Тренируется в СК «Академия спорта» (Тростянец). Тренирует спортсмена тренер Виталий Черкашин. Поддержку для участия в соревнованиях постоянно оказывает ОО «Спорт Тростянеччины».
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