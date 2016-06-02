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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Гиревик с Сумщины стал чемпионом Украины

20-23 сентября в Харькове состоялся чемпионат Украины по гиревому спорту.

Эти соревнования собрали около 140 спортсменов из всех регионов Украины. На этом чемпионате определялся окончательный состав национальной сборной для поездки на чемпионат мира, который состоится 10-15 октября в Латвии.

Тростянецкий спортсмен Андрей Горовой выступал в двух видах программы: двоеборье и толчке по длинному циклу с гирями весом по 32 кг. В первый день в двоеборье он набрал 155 баллов и занял 3-тье место. Второй день с результатом 44 балла принес спортсмену золотую медаль и титул чемпиона Украины.

Андрей - мастер спорта Украины, многократный победитель и призер чемпионатов Украины, Европы среди юношей и юниоров. Тренируется в СК «Академия спорта» (Тростянец). Тренирует спортсмена тренер Виталий Черкашин. Поддержку для участия в соревнованиях постоянно оказывает ОО «Спорт Тростянеччины».

Спорт Гиревой спорт

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