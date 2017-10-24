Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09338

Под Сумами двор депутата забросали коктейлями Молотова (+фото)

Полиции выясняет обстоятельства возгорания, которое произошло во дворе депутата поселкового совета.

В дежурную часть Сумского райотдела полиции обратился депутат Степановского поселкового совета с сообщением о том, что около полуночи неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились. Пламя, вспыхнувшее сразу же после этого, 56-летний хозяин погасил своими силами. Пострадавших нет.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая провела все необходимые следственные действия. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, кто стал свидетелем этого события, или кому известны лица, причастные к нему, сообщить об этом в Сумской райотдел полиции по адресу: г.Сумы, ул. Степана Бандеры, 11, или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-77-90, 050-307-99-50. Работники полиции будут благодарны за помощь, анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Коктейль Молотова Степановка

По тематике

17.08.2018 15:04

Ночью спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев

17 августа в 00:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на двух хозяев по ул....

4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста
23.07.2018 10:12

4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста

К 4 годам лишения свободы приговорен водитель, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний мальчик....

Под Сумами сбили мопедиста
26.04.2018 11:58

Под Сумами сбили мопедиста

В результате «лобового» столкновения с грузовиком в больницу попал водитель мопеда....

Подробности аварии под Сумами с рейсовым автобусом (+фото)
06.02.2018 11:31

Подробности аварии под Сумами с рейсовым автобусом (+фото)

Пассажиры автобуса не пострадали. А водителя легковушки пришлось спасать из автомобиля с помощью специальных резаков....

Полиция изъяла у жителя Степановки зимний запас марихуаны
24.10.2017 13:53

Полиция изъяла у жителя Степановки зимний запас марихуаны

Мешок сушеной конопли нашли в домовладении 38-летнего жителя Сумского района местные полицейские....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.