Под Сумами двор депутата забросали коктейлями Молотова (+фото) Полиции выясняет обстоятельства возгорания, которое произошло во дворе депутата поселкового совета.

В дежурную часть Сумского райотдела полиции обратился депутат Степановского поселкового совета с сообщением о том, что около полуночи неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились. Пламя, вспыхнувшее сразу же после этого, 56-летний хозяин погасил своими силами. Пострадавших нет.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая провела все необходимые следственные действия. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, кто стал свидетелем этого события, или кому известны лица, причастные к нему, сообщить об этом в Сумской райотдел полиции по адресу: г.Сумы, ул. Степана Бандеры, 11, или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-77-90, 050-307-99-50. Работники полиции будут благодарны за помощь, анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.