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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Сум на переходе стоят лужи

Сумчане вынуждены перебираться через двухметровую лужу в центре Сум.

Фото Олега Кривцова

На пешеходном переходе через ул. Ильинскую в районе «Укртелекома» в прошлом году сделали понижение уровня тротуара. А вот полностю убрать снег с обочины сумские дорожники не удосужились. Здесь проезжая часть сужается примерно на 1,5 метра с каждой стороны из-за сугроба снега, который нагребли тракторами, убирая его с пешеходного перехода. Из-за снега талой воде некуда деваться, так как до ливневки она дотечь не может.

Общество Лужи Пешеходные переходы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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