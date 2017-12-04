В центре Сум на переходе стоят лужи

На пешеходном переходе через ул. Ильинскую в районе «Укртелекома» в прошлом году сделали понижение уровня тротуара. А вот полностю убрать снег с обочины сумские дорожники не удосужились. Здесь проезжая часть сужается примерно на 1,5 метра с каждой стороны из-за сугроба снега, который нагребли тракторами, убирая его с пешеходного перехода. Из-за снега талой воде некуда деваться, так как до ливневки она дотечь не может.
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