Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03213

Сумчан приглашают на встречу с писательницей Яной Опарий

Писательница Яна Опарий и ее книга «Мудрая кошка Варшава» возвращаются в Сумы.

Они будут ждать вас 20 января в 16:00 в «Книгарні «Є».

Яна расскажет, как встретили ее дебютный роман в разных уголках страны и за рубежом. А еще - познакомит со своими наработками и поделится творческими планами.

Яна Опарий – родом из Сум, писательница, журналистка, переводчица, автор «Блога на чемоданах». В 2018 года получила премию в литературном конкурсе «Смолоскип», и издала книгу «Мудрая кошка Варшава».

Вход свободный.

Досуг Книгарня Є Яна Опарий

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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