На Сумщине перезатарено почти 80 тонн опасных химикатов На Сумщине перезатарено почти 80 тонн отходов и опасных химических веществ

В IV квартале 2018 года на средства областного фонда охраны окружающей природной среды и софинансирования из местных бюджетов проведены работы по экологически безопасному сбору, перевозке, перезатариванию отходов и опасных химических веществ, в том числе непригодных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений.

По информации заместителя директора Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Валентины Пелых, на территории Раменского района (Андреевский, Артюховский, Смиловской, Андрияшевский, Пустовойтовский, Волошнивский, Хоминцивский, Заруднянский сельские советы) перезатарено 54,831 тонны химических средств защиты растений, на что потрачено 1154,89 тыс. гривен.

На территории Ахтырского района (Довжицкий сельский совет и Ивановская опытно-селекционная станция) перезатарено 13,043 тонны опасных химикатов, на что потрачено 282 тыс. гривен. За средства местного бюджета в сумме 199 тыс. гривен проведено перезатаренне 9,361 тонны химикатов в Лебединском районе (на территории Будильского сельского совета).