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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10242

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больнице № 1 занимались текущим ремонтом лестницы главного и гинекологического корпусов, текущим ремонтом дневного стационара.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 проводили текущие ремонты кабинетов.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 2 завершили текущий ремонт помещений амбулатории № 1 по ул. Парковая, 1.

Общество Ремонт больниц

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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