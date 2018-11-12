В сумских больницах продолжаются ремонты

В городской клинической больнице № 1 занимались текущим ремонтом лестницы главного и гинекологического корпусов, текущим ремонтом дневного стационара.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 проводили текущие ремонты кабинетов.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 2 завершили текущий ремонт помещений амбулатории № 1 по ул. Парковая, 1.
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Об этом сообщил начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолий Ворожко....
Отдел здравоохранения информирует о ремонтных работах, выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....