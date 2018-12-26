Советника экс-мэра Конотопа, задержанного с гранатой, отпустили под личное поручительство Под личное поручительство отпустила судья бывшего советника экс-мэра Конотопа Артема Семенихина Виталия Благодарного.

О взятии на поруки вчера на заседании ходатайствовала депутат областного совета Елена Сердюк, пишет UA:СУМИ.

Виталия Благордарного подозревают в организации, по версии полиции, в подрыве гранаты ночью у дома главы фракции «Народная партия» в Конотопском горсовете и экс-мэра Конотопа, Ивана Огрохина, летом прошлого года.

Задержали его работники полиции, прокуратуры и спецподразделения «КОРД» в субботу, 12 января, во время получения ним еще одной гранаты.

Прокурор ходатайствовал о содержании подозреваемого под стражей на 60 суток.

В удовлетворении ходатайства следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей - отказать.

Применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства.

Определить поручителем - депутата Сумского областного совета Елену Сердюк.

Возложено на подозреваемого следующие обязанности:

1) прибывать к следователю, прокурору, следственному судье или суду по первому требованию;

2) не отлучаться из города, в котором он фактически проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;

3) уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы;

4) воздерживаться от общения со свидетелями.

Срок действия обязанностей, возложенных следственным судьей, определены до 15.03.2019 года, говорится в решении суда.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы.