Апелляция отказала прокуратуре в отмене решения суда о закрытии дела в отношении первого заммэра Сум Апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение Заречного районного суда г. Сумы, которым суд первой инстанции закрыл уголовное производство в отношении заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко в части предъявления обвинения по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов).

Сторона обвинения инкриминировала чиновнику организацию влияния на судью Сумского районного суда Игоря Дашутина с целью вынесения им неправосудного решения. Принимая решение о закрытии уголовного производства по указанной статье, суд первой инстанции руководствовался п.2 ч.2 ст. 284 УПК Украины, а именно ссылался на отказ прокурора от поддержания государственного обвинения.

Вместе с тем, прокурор во время судебного заседания в суде апелляционной инстанции отмечал, что не отказывался от обвинения. Во время судебного разбирательства было изменено обвинение, предъявленное лицу, поэтому суд допустил нарушение, закрывая уголовное производство.

Против удовлетворения апелляционных требований выступал защитник Владимира Войтенко. Свою позицию аргументировал тем, что прокурор предоставил суду обвинительный акт с измененным обвинением, исключив в нем лишь один эпизод по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 376 УК Украины. Вместе с тем, изменение обвинения предусматривает или изменение правовой квалификации деяния, или изменение объема обвинения. Изъяв из обвинительного акта только одну статью, прокурор фактически отказался от обвинения по ней. Кроме того, судом первой инстанции было установлено мнению потерпевшего. Он предоставил суду заявление, в котором отмечал, «что досудебное расследование было проведено не должным образом, не выяснены все обстоятельства дела, доказательства были собраны с нарушением надлежащей правовой процедуры, а потому потерпевший не дает согласия на поддержание обвинения и не желает поддерживать обвинение по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 376 УК Украины».

Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Исходил из того, что местным судом были соблюдены требования действующего законодательства.

Справка: в 2015 году в Заречный районный суд г. Сумы поступил обвинительный акт в отношении заместителя Сумского городского головы. Сторона обвинения инкриминировала должностному совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 128, ч. 1 ст. 357, ч.2 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 376 УК Украины. Рассмотрение дела по другим статьям обвинения сейчас проходит в суде первой инстанции, сообщает пресс-служба Сумского апелляционного суда.