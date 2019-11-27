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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум забрал у своего первого зама управление архитектуры

Спустя месяц Александр Лысенко снова перераспределил обязанности между своими замами.

Только в начале июля мэр Сум после назначения нового зама и управделами исполкома перераспределял обязанности, но оказался недоволен работой своего старого первого зама Владимира Войтенко.

- Юлия Анатольевна, - обратился он к новой управделами исполкома г-же Павлик. – Нужно сделать перераспределение обязанностей. Архитектура и градостроительство теперь у городского головы. Есть вопросы, с которыми я категорически не согласен, поэтому буду лично контролировать эти вопросы.

До этого мэр контролировал только департамент инфраструктуры. Первому же заму теперь оставил департамент финансов, экономики и инвестиций; департамент обеспечения ресурсных платежей (в части полномочий по регулированию земельных отношений и полномочий по управлению имуществом коммунальной собственности); правовое управление и управление капитального строительства и дорожного хозяйства.

Политика Владимир Войтенко Заммэра Обязанности заммэра
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