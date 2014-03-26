Мэр Сум перераспределил обязанности между замами После назначение нового заммэра и управляющего делами исполкома мэр Сум определился с новыми обязанностями своих заместителей.

Согласно распределению обязанностей между секретарем Сумского городского совета, первым заместителем городского головы, заместителями городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и управляющим делами исполнительного комитета (в части подчиненности исполнительных органов), они получили в подчинение такие структурные подразделения горсовета:

Секретарь Сумского городского совета Баранов А.В.:

- Управление стратегического развития;

- Отдел по организации деятельности совета;

- Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения.

Первый заместитель городского головы Войтенко В.В.:

- Департамент финансов, экономики и инвестиций;

- Департамент обеспечения ресурсных платежей (в части полномочий по регулированию земельных отношений и полномочий по управлению имуществом коммунальной собственности);

- Правовое управление;

- Управление архитектуры и градостроительства;

- Управление капитального строительства и дорожного хозяйства;

Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Галицкий М.О.:

- Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы;

- Отдел здравоохранения;

- Отдел «Служба 15-80».

Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Дмитревская А.И.:

- Департамент социальной защиты населения;

- Управление по труду;

- Управление «Служба по делам детей».

Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Ларин А.С.:

- Департамент обеспечения ресурсных платежей (в части полномочий по поддержке развития промышленности и предпринимательства);

- Управление государственного архитектурно-строительного контроля;

- Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы»;

- Отдел торговли, быта и защиты прав потребителей.

Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Мотречко В.В.:

- Управление образования и науки;

- Отдел культуры;

- Отдел по делам молодежи и спорта.

Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Пак С.Я.

- Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы»;

- Отдел ведения государственного реестра избирателей Заречного района г. Сумы;

- Отдел ведения государственного реестра избирателей Ковпаковского района г. Сумы;

- Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения;

- Отдел транспорта связи и телекоммуникационных услуг.

Управляющая делами исполнительного комитета Павлик Ю.А.

- Департамент коммуникаций и информационной политики;

- Управление по хозяйственным и общим вопросам;

- Архивный отдел;

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности;

- Отдел по конкурсным торгам;

- Отдел организационно-кадровой работы;

- Отдел протокольной работы и контроля.

Себе мэр Сум Александр Лысенко оставил департамент инфраструктуры города.