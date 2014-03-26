Мэр Сум перераспределил обязанности между замами

Согласно распределению обязанностей между секретарем Сумского городского совета, первым заместителем городского головы, заместителями городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и управляющим делами исполнительного комитета (в части подчиненности исполнительных органов), они получили в подчинение такие структурные подразделения горсовета:
Секретарь Сумского городского совета Баранов А.В.:
- Управление стратегического развития;
- Отдел по организации деятельности совета;
- Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения.
Первый заместитель городского головы Войтенко В.В.:
- Департамент финансов, экономики и инвестиций;
- Департамент обеспечения ресурсных платежей (в части полномочий по регулированию земельных отношений и полномочий по управлению имуществом коммунальной собственности);
- Правовое управление;
- Управление архитектуры и градостроительства;
- Управление капитального строительства и дорожного хозяйства;
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Галицкий М.О.:
- Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы;
- Отдел здравоохранения;
- Отдел «Служба 15-80».
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Дмитревская А.И.:
- Департамент социальной защиты населения;
- Управление по труду;
- Управление «Служба по делам детей».
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Ларин А.С.:
- Департамент обеспечения ресурсных платежей (в части полномочий по поддержке развития промышленности и предпринимательства);
- Управление государственного архитектурно-строительного контроля;
- Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы»;
- Отдел торговли, быта и защиты прав потребителей.
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Мотречко В.В.:
- Управление образования и науки;
- Отдел культуры;
- Отдел по делам молодежи и спорта.
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Пак С.Я.
- Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы»;
- Отдел ведения государственного реестра избирателей Заречного района г. Сумы;
- Отдел ведения государственного реестра избирателей Ковпаковского района г. Сумы;
- Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения;
- Отдел транспорта связи и телекоммуникационных услуг.
Управляющая делами исполнительного комитета Павлик Ю.А.
- Департамент коммуникаций и информационной политики;
- Управление по хозяйственным и общим вопросам;
- Архивный отдел;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- Отдел по конкурсным торгам;
- Отдел организационно-кадровой работы;
- Отдел протокольной работы и контроля.
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