Мэр Сум снова перетасовал полномочия своих замов Александр Лысенко частично перераспределил полномочия между своими заместителями.

Об этом мэр сообщил на аппаратном совещании в понедельник.

Так, отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг вместе с КП «Электроавтотранс» подчиняются теперь вместо Александра Журбы секретарю городского совета Андрей Баранов. Напомним, последний разработал свою методику расчета себестоимости пассажирских перевозок в городских маршрутках, чтобы выйти на 5 гривен, которые просили перевозчики.

Ольга Волошина получила управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы», которым ранее также занимался Александр Журба и управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы, которое перед этим было в подчинении Степана Пака.

В то же время Ольга Волошина передала Алене Дмитревской, полномочия по Службе по делам детей, Сумскому городскому центру социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также КУ «Центр матери и ребенка».

Изменения вступили в силу с 17 мая.