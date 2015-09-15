Сумские стритболисты с «серебром» всеукраинского турнира

Мужская команда «СумГУ» дошла до финала, где со счетом 16:19 проиграла первой команде ХПИ.
«Бронзу» взяли студенты харьковского Национального университета воздушных сил.
Девушки «СумГУ» попали в группу с командами Киевского, Львовского и Харьковского «инфизов» и, проиграв все три матча, прекратили участие в турнире уже на групповом этапе. В итоге сумчанки поделили 10-11 места в итоговой турнирной таблице.
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