Сумские стритболисты с «серебром» всеукраинского турнира На выходных в Киеве прошел финальный турнир студенческого кубка по стритболу (баскетбол 3х3).

Мужская команда «СумГУ» дошла до финала, где со счетом 16:19 проиграла первой команде ХПИ.

«Бронзу» взяли студенты харьковского Национального университета воздушных сил.

Девушки «СумГУ» попали в группу с командами Киевского, Львовского и Харьковского «инфизов» и, проиграв все три матча, прекратили участие в турнире уже на групповом этапе. В итоге сумчанки поделили 10-11 места в итоговой турнирной таблице.