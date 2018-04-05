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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32111

Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції»

20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції».

Про Героїв говорять завжди. Але маловідомо про тих, хто стояв зі їх спинами, хто носив їм чай, кого вони захищали. Ми покажемо вам фільм про жінок Революції Гідності.

Мати, яка виховувала свідомого сина, а виховала Героя. Героя небесної сотні. Дружина, яка стояла на лінії вогню пліч-о-пліч зі своїм чоловіком. Дівчина, яка закохалася в простого хлопця, а втратила Героя. Жінка, яка перетворилася на воїна. Мати, яка опинилася зі своїм сином по різні боки барикад. У кожної героїні є своя власна барикада, яку вона не може залишити і понині... Майдан змінив їхні життя назавжди.

Середа, 20 лютого, 17:00.

Адреса: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.

Общество Майдан Фильм

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Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції»
18.02.2019 12:32

Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції»

20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....

В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад
12.09.2018 11:14

В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад

2 октября в Белопольском районном суде начнут судить полицейских и прокуроров, причастных к незаконному задержанию сумчан, протестовавших против режима Януковича...

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Сумчан запрошують на «Кіборгів»
22.05.2018 11:00

Сумчан запрошують на «Кіборгів»

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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