Суд по директору фонда, который продал авто для инвалидов, перенесли Заречный райсуд Сум выясняет вину руководителя благотворительного фонда в исчезновении безвозмездно предоставленных авто.

Сегодня, 20 февраля, по ходатайству защитника об отложении рассмотрения дела в связи с болезнью обвиняемого, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении руководителя Благотворительного фонда социальной защиты (поддержки) инвалидов Сумской области «Социнвест», который обвиняется в злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Следующее открытое судебное заседание состоится 7 марта 2019 в 9 час. 10 мин.

Информационно: в ходе следствия установлено, что благотворительному фонду «Социнвест» безвозмездно было предоставлено для использования в благотворительных целях транспортные средства, которые были конфискованы государством и не реализованы. Отчуждение такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом обвиняемый зарегистрировал и учел по благотворительному фонду лишь 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет.

Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам в виде невозможности предоставления социально-незащищенной, малообеспеченной категории граждан и людям с инвалидностью транспортных средств, а также непоступления налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 1664172,45 грн.