Сумской суд оправдал президента благотворительного фонда

По мнению прокуратуры, Владимир Лазарев осуществил отчуждение безвозмездно переданных его фонду конфискованных автомобилей. Однако суд решил, что следствие не доказало надлежащим образом совершение Лазаревым этого преступления, пишет sumy.today.
Этот приговор не вступил в законную силу, в течение 30 дней прокуратура имеет право его обжаловать. Представитель прокуратуры в суде сообщил, что прокуратура подавать апелляцию на этот приговор.
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