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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47331

Сумской суд оправдал президента благотворительного фонда

Речь идет о Владимире Лазареве, президенте благотворительного фонда «Социнвест», которого прокуратура обвиняет в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия на сумму более миллиона гривен.

По мнению прокуратуры, Владимир Лазарев осуществил отчуждение безвозмездно переданных его фонду конфискованных автомобилей. Однако суд решил, что следствие не доказало надлежащим образом совершение Лазаревым этого преступления, пишет sumy.today.

Этот приговор не вступил в законную силу, в течение 30 дней прокуратура имеет право его обжаловать. Представитель прокуратуры в суде сообщил, что прокуратура подавать апелляцию на этот приговор.

Право Социнвест

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