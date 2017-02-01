45 юных сумчан получат губернаторскую стипендию

«Ваши достижения свидетельствуют о том, что вы - целеустремленные, успешные, упорные. И стипендии, которые мы сегодня вам вручим, надеюсь, будут стимулировать вас настойчиво работать и в дальнейшем», - отметил председатель облгосадминистрации Николай Клочко.
По его словам, молодежь Сумщины демонстрирует сегодня социальную активность, инициативу, неравнодушие. Поэтому для областной власти поддержка талантливых, инициативных, креативных ребят является приоритетом.
«Глядя в ваши глаза, чувствуешь уверенность, что будущее нашего города, области, страны будет в руках именно тех, кто сможет благодаря настойчивости, ума, талантам двигаться вперед», - подчеркнул Николай Клочко и выразил слова благодарности родителям и учителям стипендиатов.
«Благодаря вашему педагогическому мастерству, родительской поддержке, и настойчивости, образование Сумщины сегодня на лидирующих позициях в Украине, о чем неоднократно говорила Министр образования и науки Лилия Гриневич», - отметил глава ОГА и пожелал всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в учебе, науке, спорте и творческой деятельности.
Из 45 учеников-стипендиатов главы облгосадминистрации - 7 учеников профессиональной (профессионально-технического) образования, 35 учащихся учреждений общего среднего образования, 3 воспитанника лицеев-интернатов с усиленной военно-физической подготовкой. Все они являются победителями олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, успешными участниками научных конференций.
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