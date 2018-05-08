У Сумах стартував Фестиваль українського кіно 6 березня у міській галереї показували фільм «Гірська жінка на війні».

Картина - копродукційний україно-французько-ісландський фільм 2018 року, режисера Бенедикта Ерлінґссона. Фільм брав участь в конкурсній програмі «Тиждень критики» та отримав нагороду Консорціуму письменників і композиторів (SACD) за найкращу музику. Наступний сеанс 23 березня о 16:00. До перегляду картина «Герой мого часу», комедія.