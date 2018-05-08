У Сумах стартував Фестиваль українського кіно

Картина - копродукційний україно-французько-ісландський фільм 2018 року, режисера Бенедикта Ерлінґссона. Фільм брав участь в конкурсній програмі «Тиждень критики» та отримав нагороду Консорціуму письменників і композиторів (SACD) за найкращу музику.
Наступний сеанс 23 березня о 16:00. До перегляду картина «Герой мого часу», комедія.
Завтра в Агенції промоції «Суми» стартує фестиваль «Нове українське кіно»....
Видеозарисовка «Тот, кто идет к цели», подготовленная участниками студенческого телевидения «СтудTV «11-й этаж» Сумского государственного университета была отмечена дипломом лауреата...
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....
Фестиваль, основанный в 2014 году, проходит в более чем двадцати городах Украины –
от городов-миллионников до региональных центров. В...