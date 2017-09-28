Сумщина в ТОП-3 по «теплым кредитам»

В 2019 году на реализацию «теплых кредитов» предусмотрено 400 млн гривен, из них 202 млн гривен - на софинансирование утепления частных домов, 190 млн гривен - для ОСМД, 8 млн гривен - на твердотопливные котлы.
За время действия программы за счет средств областного бюджета возмещено: в течение 2016 года - более 42 тыс. гривен, в течение 2017 - почти 186 тыс. гривен, в течение 2018 - более 195 тыс. гривен.
Возмещение в рамках программы осуществлялось по кредитам, полученным ОСМД на внедрение следующих энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах: приобретение и установка окон с энергоэффективными стеклопакетами; приобретение теплоизолирующих материалов и проведения работ по термомодернизации наружных стен, кровель, фасадов и фундаментов; приобретение оборудования и материалов для модернизации системы освещения; приобретение оборудования и материалов для обустройства индивидуального теплового пункта.
В рамках программы в течение 2019 года за счет средств областного бюджета уже возмещено более 159 тыс. гривен по кредитам, полученным ОСМД на внедрение энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах. Физические лица по возмещению не обращались.
Уже сейчас все желающие имеют уникальную возможность получить поддержку государства при внедрении энергоэффективных мероприятий. От государства семьи получат возмещение по «теплым кредитам»: 20% - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов), 35% - на утепление индивидуального жилья; от 40% до 70% - для ОСМД.
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