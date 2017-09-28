Сумщина в ТОП-3 по «теплым кредитам» Тройку областей по наибольшему объему привлеченных «теплых кредитов» населением и ОСМД за 2014-2018 годы возглавляют Киевская - 560 млн гривен, Львовская - 520 млн гривен и Сумская области - 400 млн. гривен.

В 2019 году на реализацию «теплых кредитов» предусмотрено 400 млн гривен, из них 202 млн гривен - на софинансирование утепления частных домов, 190 млн гривен - для ОСМД, 8 млн гривен - на твердотопливные котлы.

За время действия программы за счет средств областного бюджета возмещено: в течение 2016 года - более 42 тыс. гривен, в течение 2017 - почти 186 тыс. гривен, в течение 2018 - более 195 тыс. гривен.

Возмещение в рамках программы осуществлялось по кредитам, полученным ОСМД на внедрение следующих энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах: приобретение и установка окон с энергоэффективными стеклопакетами; приобретение теплоизолирующих материалов и проведения работ по термомодернизации наружных стен, кровель, фасадов и фундаментов; приобретение оборудования и материалов для модернизации системы освещения; приобретение оборудования и материалов для обустройства индивидуального теплового пункта.

В рамках программы в течение 2019 года за счет средств областного бюджета уже возмещено более 159 тыс. гривен по кредитам, полученным ОСМД на внедрение энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах. Физические лица по возмещению не обращались.

Уже сейчас все желающие имеют уникальную возможность получить поддержку государства при внедрении энергоэффективных мероприятий. От государства семьи получат возмещение по «теплым кредитам»: 20% - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов), 35% - на утепление индивидуального жилья; от 40% до 70% - для ОСМД.