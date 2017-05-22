Сумщина - среди лидеров по «теплым кредитам» Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время совещания с начальником Сумского областного управления Ощадбанка Олегом Радченко, руководителями районных отделений банка и предпринимателями подвели итоги по освоению «теплых кредитов» на Сумщине.

«В 2017 году на Сумщине населению было выдано 5080 кредитов на сумму более 87 млн гривен. И это хороший показатель, ведь за каждым кредитом стоит эффективная работа менеджеров, уверенность граждан в действенности такого механизма и главное - доверие к государству, - сообщил Николай Клочко. - В целом в течение всего периода действия программы кредитные договоры заключили почти 19 тыс. семей. А по количеству клиентов, которые воспользовались преимуществами этой государственной программы и оформили кредиты в Ощадбанке, мы занимаем вместе с Киевом и Львовом одно из первых мест».

По его словам, государство в партнерстве со «Ощадбанком» и другими банками, которые впоследствии присоединились к программе, в течение более двух лет активно помогали населению частного сектора и жителям многоквартирных домов в энергомодернизации - приобретении альтернативных котлов, энергоэффективного оборудования и кредитовании ОСМД.

Олег Радченко поблагодарил жителей области и предпринимателей, которые присоединились к программе «теплых кредитов», ведь тем самым они не только улучшили свои жилищные условия, но и привлекли в область дополнительные средства из государственного бюджета. И призвал участвовать в этой правительственной программы другие ОСМД, особенно города Сумы.

«В 2018 году мы хотим направить свои силы именно на ОСМД, ведь считаем, что это перспективное направление работы. Государство компенсирует объединениям совладельцев многоквартирных домов от 40% до 70%, - говорил он. - Кроме того, действует областная и местные программы, которые компенсируют проценты по «теплыми кредитам».