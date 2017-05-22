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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3017

Сумщина в лидерах по количеству «теплых кредитов»

В рамках государственной программы «теплые кредиты» Ощадбанк продолжает возмещать части суммы кредитов на приобретение энергосберегающего оборудования и материалов, установленных в частных домах и ОСМД.

Сумская область занимает первое место в Украине по количеству выданных «теплых кредитов» физическим лицам по Государственной программе в течение 2014-2017 годов.

В частности, участники этой программы для частных домов могут получить возмещение за приобретенные материалы до 35%, но не более 14 000 гривен, и за приобретенные котлы - до 20%, но не более 12 000 гривен.

Для получения кредита необходимо предоставить документы: паспорт, идентификационный код, документы о полученных доходах за последние три месяца из Пенсионного фонда, счет на выбранный товар и другие документы (при необходимости).

Максимальная сумма, на которую могут предоставить кредит, составляет 50 000 гривен, а минимальный первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости товара. Процентная ставка составляет 17,99% годовых, а кредит необходимо выплатить максимум за 36 месяцев.

Общество Теплые кредиты

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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