Сумщина в лидерах по количеству «теплых кредитов»

Сумская область занимает первое место в Украине по количеству выданных «теплых кредитов» физическим лицам по Государственной программе в течение 2014-2017 годов.
В частности, участники этой программы для частных домов могут получить возмещение за приобретенные материалы до 35%, но не более 14 000 гривен, и за приобретенные котлы - до 20%, но не более 12 000 гривен.
Для получения кредита необходимо предоставить документы: паспорт, идентификационный код, документы о полученных доходах за последние три месяца из Пенсионного фонда, счет на выбранный товар и другие документы (при необходимости).
Максимальная сумма, на которую могут предоставить кредит, составляет 50 000 гривен, а минимальный первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости товара. Процентная ставка составляет 17,99% годовых, а кредит необходимо выплатить максимум за 36 месяцев.
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