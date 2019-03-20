Явка на выборы на Сумщине приближается к 50 процентам По состоянию на 15.00 в Сумской области проголосовало 47,3 процента избирателей, что выше чем по Украине в целом.

По данным ЦИК, явка в шести избирательных округах Сумской области составила (в процентах):

- в округе №157 (Ковпаковский и часть Заречного района Сум) - 48,79;

- в округе №158 (Заречный район Сум, Краснопольский, Белопольский, сумской районы) - 45,5;

- в округе №159 (Глухов, Глуховский, Путивльский, Середино-Будский, Ямпольский районы, часть Кролевецкого, Конотопского, Шосткинского районов ) - 49,78;

- в округе №160 (Конотоп, Шостка, часть Конотопского, Кролевецького, Шосткинского районов) - 47,2;

- в округе №161 (Ромны, Буринский, Липоводолинский, Недригайловский, Роменский районы и часть Конотопского района) – нет данных;

- в округе №162 (Лебедин, Ахтырка, Великописаревский, Лебединский, Ахтырский, Тростянецкий районы) - 45,34.

Явка с Сумской области выше, чем в целом по стране. Активнее других голосуют в Сумах и на севере Сумщины.

Для сравнения: в Украине к 16.00 на избирательные участки пришло почти 45 процентов избирателей.