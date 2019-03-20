Явка на выборы на Сумщине приближается к 50 процентам

По данным ЦИК, явка в шести избирательных округах Сумской области составила (в процентах):
- в округе №157 (Ковпаковский и часть Заречного района Сум) - 48,79;
- в округе №158 (Заречный район Сум, Краснопольский, Белопольский, сумской районы) - 45,5;
- в округе №159 (Глухов, Глуховский, Путивльский, Середино-Будский, Ямпольский районы, часть Кролевецкого, Конотопского, Шосткинского районов ) - 49,78;
- в округе №160 (Конотоп, Шостка, часть Конотопского, Кролевецького, Шосткинского районов) - 47,2;
- в округе №161 (Ромны, Буринский, Липоводолинский, Недригайловский, Роменский районы и часть Конотопского района) – нет данных;
- в округе №162 (Лебедин, Ахтырка, Великописаревский, Лебединский, Ахтырский, Тростянецкий районы) - 45,34.
Явка с Сумской области выше, чем в целом по стране. Активнее других голосуют в Сумах и на севере Сумщины.
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